Va a haber presidenta de la República y será de la 4T: Sheinbaum

México.- Claudia Sheinbaum ganó la encuesta del proceso interno de Morena y será nombrada coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de dicho partido, hecho que la convertirá en la candidata presidencial del oficialismo de cara a las elecciones de 2024.

Morena llevó a cabo un levantamiento de encuestas entre sus bases, cerca de 12 mil 500 en total por cuatro casas encuestadoras. Desde el 4 de septiembre hasta este miércoles 6 de septiembre, se procesaron los resultados que fueron divulgados.

El proceso de Morena cerró su primera etapa, compuesta por giras o recorridos, en medio de acusaciones del excanciller, Marcelo Ebrard, contra la favorita en las preferencias, Claudia Sheinbaum.

Ebrard Casaubón, quien junto con Sheinbaum Pardo encabezaron a lo largo de todo el proceso las preferencias de Morena, acusó en las últimas semanas que el partido había apoyado a Sheinbaum usando recursos públicos, y afirmó que, a los eventos de la exjefa de Gobierno, presionaban a personas a asistir.

Anuncio en medio de exigencia de reponer el proceso

Ebrard pidió repetir el proceso para definir la candidatura presidencial del partido gobernante, Morena, porque “no tiene remedio”, una acusación hecha apenas horas antes de revelarse al ganador.

“Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, denunció Ebrard en una rueda de prensa en Ciudad de México.