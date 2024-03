“Vamos a conectar todo el país”: Claudia Sheinbaum va por una “República próspera y conectada” con más trenes de pasajeros y carreteras en Puebla

Tehuacán, Pue.- ’’Vamos a conectar todo el país todavía más, con ferrocarril, con carreteras, caminos rurales, caminos artesanales’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), ante medios de comunicación en Puebla donde aseguró que una de las grandes prioridades de su gobierno será crear una ‘’República Próspera y Conectada’’.

En su décimo día de campaña rumbo a la Presidencia de México, Sheinbaum Pardo destacó que Puebla será uno de los ejes principales para lograr conectar la República de punta a punta, esto con la ampliación y mejora de carreteras como la de Amozoc – Veracruz, así como la que recorre la mixteca poblana, pero además con la creación de una nueva ruta del tren de pasajeros México- Puebla- Veracruz.

Asimismo, frente a los representantes de los medios de comunicación locales y nacionales, Claudia Sheinbaum, explicó los ejes que conforman su Estrategia de Seguridad: República Segura y con Justicia, se compone de cinco ejes: Honestidad y Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; Coordinación con policías estatales y Fiscalía General de la República; así como la Reforma al Poder Judicial.

Aseguró que al ser la única en la contienda presidencial con experiencia en temas de seguridad, lograr la construcción de un México con más paz es posible.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum también abordó temas de preocupación nacional como el uso responsable del agua, cuya regulación y tecnificación encabeza la lista de sus principales prioridades.

‘’La privatización del agua no ha funcionado en ningún lugar de la República, había esta idea de la época neoliberal de que las cosas solo funcionan si las tenía el sector privado, que el sector público no debía tener nada bajo su administración más que algunas regulaciones y nosotros no estamos de acuerdo con ello (…) La privatización del agua no es la solución, de hecho más allá de las privatizaciones municipales que se han hecho, nosotros estamos planteado la revisión de la Ley de Aguas (…) Frente a un recurso escaso tiene que haber una regulación mayor que nos permita tener una mejor norma y que realmente el agua sea reconocida, — como lo está en la Constitución —, un recurso de la nación’’, comentó.