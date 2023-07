Van ministros de la SCJN a conversatorio sobre reforma judicial

Ciudad de México.- La ministra presidenta Norma Lucía Piña declinó su participación en representación de la Suprema Corte en los conversatorios sobre la reforma al Poder Judicial organizados por Morena en la Cámara de Diputados.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, confirmó que la declinación de la ministra Piña se debió a que no hubo consenso para ello entre los integrantes del máximo tribunal.

Foto: La Lista News

Igual me pasa a mí, yo no puedo venir acá en nombre de la Junta de Coordinación Política, si la Junta no me lo avaló”, explicó Mier Velazco en conferencia de prensa.

El legislador morenista aseguró que se hará una invitación personal a cada ministro de la Suprema Corte para que asista a este ejercicio de análisis.

Aseguró que la reforma judicial no la sacarán “de la chistera” y llamó a los juzgadores a participar.

«No es amenaza, es una invitación respetuosa, nada más. No tiene ultimátum, porque lo vamos a dejar abierto”, aseguró.

Con información de Milenio