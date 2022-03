“Vayan a manifestarse, estamos en todo nuestro derecho“: Paty Lobeira

Veracruz, Ver.- Padres de familia de la telesecundaria «Salvador Díaz Mirón» ubicada en la localidad de Mata de Pita, tomaron el plantel educativo debido a la agresión que sufrió un profesor dentro de su aula.

Los quejosos tomaron las instalaciones con pancartas que decían «No a la Violencia» y «Los Maestros Merecen Respeto», esto debido a que el pasado 3 de marzo, una madre agredió al físicamente a una maestra pues le habría retirado el celular a su hijo.

Foto: Padres de familia exigen respeto para los maestros.

Los padres de familia señalaron que este problema se venía dando desde inicio de curso en las clases virtuales, pues la señora se peleaba desde su casa con los maestros e incluso con su hijo y sus compañeros de clase; sin embargo, todo se acrecentó al regreso a las clases presenciales.

Foto: Padres de familia tomaron la telesecundaria «Salvador Díaz Mirón» ubicada en la localidad de Mata de Pita.

«Ya ahorita entrando de manera presencial, tuviera un problema ahí, de qué su niño no quiere acatar las reglas del salón, entonces como maestro tiene una autoridad dentro del aula. Procedieron a que le retiraron el celular y esa fue la causa de la molestia de la mamá, fue se lo dijo el niño a su mamá, bien el niño y empieza a discutir con el maestro, el maestro intento arreglar el asunto, llegar a un acuerdo, dialogarlo, o sea darle la razón del porque se procedió a hacer eso, pero pues la señora ya no hizo caso se puso agresiva y agredió a la maestra físicamente», mencionó la señora Arabel, madre de familia.

Foto: Solicitan apoyo de la SEV para solucionar el conflicto, ya que no es la primera vez que la mujer se muestra agresiva.

Los manifestantes solicitaron el apoyo de las autoridades de la Secretaría Educación de Veracruz (SEV), pues esta no es la primera vez que la madre de familia se muestra agresiva, y señalan que ha tenido problemas en otras escuelas de los fraccionamientos cercanos como, Bonaterra y Hacienda Sotavento.

Por Alejandro Ávila.

