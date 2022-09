Vecinos de la calle Guadalupe Victoria lo reportan, fuga de aceite en Totolapa

Fallece ex alcalde de Tihuatlán

El también ex diputado federal partió en la madrugada de este domingo

Por Jesús Alan Mendoza

Tihuatlán.- Ver.- La madrugada de este domingo falleció don Francisco Sánchez Rodríguez, ex alcalde de Tihuatlán en el periodo de 1985-1987 y diputado federal por el V distrito electoral, lo cual causó consternación en el municipio, sobre todo de familiares y amigos.

Sánchez Rodríguez fue confortado por los servicios de salud, así como un cumulo de bendiciones de quienes lo conocían por mucho tiempo, sin embargo a los 93 años de edad dejo de existir, quedando un legado de su trabajo como alcalde y legislador, siempre luchando por el desarrollo de Tihuatlán.

Cabe destacar que don Francisco también se desempeñó como líder de las Comunidades Agrarias y Sindicatos de Campesinos adheridos a la CNC, además de dirigir la integradora y comercializadora de cítricos, donde logró muchos beneficios para el campo y el campesino que lo trabaja.

En redes sociales son muchas las condolencias que emiten a la familia de Sánchez Rodríguez como el alcalde Leobardo Gómez González, la presidenta del DIF Patricia Ortiz Galassi, líderes de partidos políticos, reporteros de diversos medios de comunicación, entre otros, quienes tuvieron un acercamiento de trabajo y de amistad.