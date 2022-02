Venustiano Carranza: Trabaja obras públicas en canales pluviales y líneas de agua entubada

México.– En México, de los 4 mil 123 casos positivos de covid-19 descritos con la variante de preocupación ómicron, hay 253 menores de edad de cero a 17 años, de acuerdo con la plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data).

En la base de datos se encuentra una niña de 13 años de edad, hospitalizada en Aguascalientes, quien se encuentra bajo “vigilancia activa” debido a que en su demarcación hubo un brote, el cual abarcó a varias familias y conocidos.

Foto: El Periódico

Además, cuatro menores de edad también son vigilados en un hospital de Sinaloa y cuyos contagios coinciden, de acuerdo con los síntomas, con las vacaciones y celebraciones de fin de año en el puerto de Mazatlán. Sólo uno tuvo síntomas, los otros se clasificaron como asintomáticos y fueron monitoreados como parte de un brote.

Se incluye a otro menor de 14 años con síntomas desde el 5 de enero de 2022, que se encontraba en Nayarit, presuntamente de vacaciones, y vive en Jalisco.

Los 253 menores de edad, de cero a 17 años, ninguno tiene antecedente de vacunación a pesar de que dentro del programa ya se incluye a los de 15 a 17 años. La base de datos identifica 117 hombres y 136 mujeres.

También de esos 253, un total de 194 menores tienen de cero a 14 años, que son los que no tienen acceso al programa de vacunación (no se identifica si tienen o no alguna enfermedad). Se trata de 103 son mujeres y 91 hombres.

Foto: SwissInfo

En ese sector se encuentran siete recién nacidos. Cuatro bebés niñas y tres niños de Jalisco, Ciudad de México (2), Estado de México (2), Baja California y Baja California Sur.

De los 4 mil 123, un total de 2 mil 276 son mujeres y mil 839 hombres. En ocho casos se desconoce el género.

El primer caso de ómicron BA.1 identificado en la plataforma GISAID es el de una mujer de 25 años, residente de la Ciudad de México, con antecedente de haber viajado a Estados Unidos y quien presentó síntomas de SARS-CoV-2 desde el 16 de noviembre 2021. Actualmente ya circulan BA.1 y BA.2 de ómicron en el país.

La variante de preocupación ómicron, BA.1, circula en todo el país, con 4 mil 123, incluyendo ya Campeche con ocho casos reconocidos.

El 26 de enero habían 2 mil 590 positivos secuenciados con ómicron y, cinco días después, este 31 de enero, se elevó a 4 mil 123 casos positivos de esta variante, lo que significa una propagación cercana al 60 por ciento en menos de una semana.

De los 4 mil 123 casos positivos, la Ciudad de México concentra mil 527, incluyendo el primer caso con la subvariante BA.2.

Foto: DW

Le sigue Estado de México con 278; Jalisco, 269; Yucatán, 257; Baja California, 210; Sinaloa, 191; Quintana Roo,177; Tamaulipas, 168; Tabasco, 142; Guerrero, 125; y Nuevo León, 110.

En Oaxaca, 84; Veracruz, 69; Chihuahua, 64; Chiapas, 57; Baja California Sur, 50; Querétaro, 50; Nayarit, 49; Zacatecas, 49; Sonora, 39; Aguascalientes, 34; Hidalgo, 26; Guanajuato, 24; San Luis Potosí, 19; Puebla y Coahuila, 18 cada uno; Durango, 17; Tlaxcala y Michoacán, 14 respectivamente; Colima, diez y Morelos, dos.

Con información de Milenio

