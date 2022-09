Veracruz cuenta con 277 nuevos policías para salvaguardar a la ciudadanía

Xalapa, Ver.- Estudiantes y docentes de la Escuela Normal Superior Veracruzana «Doctor Manuel Suárez Trujillo» marcharon este jueves en Xalapa para protestar contra el desalojo del plantel ubicado en la colonia 21 de Marzo.

Pidieron la intervención del gobernador Cuitlláhuac García Jiménez, ya que se ubica en un predio propiedad del gobierno estatal.

«La información que nos dio el jurídico de la SEV ayer es que nadie es dueño de nada y que tenemos que desalojar porque no estamos ocupando las aulas, pero repito, no las estamos ocupando porque no nos han autorizado las convocatorias pertinentes para los programas de maestría, especialidad y capacitación continua…ayer nos dijeron que el dueño del terreno es el Gobierno del Estado y entonces asumimos que el único que nos puede decir qué procede es el gobierno» dijo una de las maestras inconformes.

De igual forma reclamaron la clave para la Telesecundaria Anexa a esta escuela normal. «Nos han puesto mil trabas en el trámite».

Subrayaron que los planteles fueron construidos con recursos estatales.

