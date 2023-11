Veracruz, primer lugar en producción agropecuaria: SEDARPA

Veracruz, Ver.- Se estima que poco más de 2 millones de pesos se inviertan en la rehabilitación de los aires acondicionados en los dos edificios de la Ciudad Judicial que se ubican en la colonia Pascual Ortiz Rubio del municipio de Veracruz.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reconoció que al sistema de aire acondicionado del recinto judicial solo se le había dado un mantenimiento mínimo, y el retraso que se tenía para mejorarlo al cien por ciento se debió a los procesos que conlleva realizar una licitación al ser recurso público.

«No el próximo año, ya está la licitación para meter un sistema de clima integral, completo, o sea no le vamos a dar un paliativo, lo vamos a resolver de fondo, por supuesto que implica una inversión, no es algo que yo pueda ir, comprar un minisplit y ponerlo, implica ejercicio de recursos públicos, una suma considerable, pero que también conlleva un trámite de licitación, eso es lo que me está atrasando un poquito, pero la licitación ya está, ya estamos en ese curso de la licitación, yo espero que a más tardar a mediados de diciembre ya empiecen a trabajar, para que a mediados de enero estén listos los climas», subrayó.