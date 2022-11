Veracruz, siempre con López Obrador: Cuitláhuac

Xalapa, Ver.- Alumnos de la Universidad Biomédica «Rafael Guízar y Valencia», en Xalapa se manifestaron la mañana de este lunes en demanda de becas y certidumbre para realizar su servicio social.

Reclamaron que no les argumentaron el motivo del retiro de la beca y que les pidieron un acta con la que ninguno cuenta:

«Hemos tratado de hablar con las autoridades, con el Consejo de Becas que no sabemos exactamente quiénes son. No hay respuestas» dijo uno de los estudiantes afectados.

Los estudiantes también se quejaron porque la institución quiere elevar el costo de la mensualidad, lo que les perjudica porque les retiraron las becas.

«Por ser una universidad privada no dicen cuántas becas pueden dar…solamente nos dan largas, nos dicen que no somos un sindicato, que no tenemos nada que negociar, que ya estaba todo decidido y que no nos iban a dar becas».