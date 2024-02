Veracruz volverá a ser el productor número uno, pequeños productores merecen todo el respaldo de la 4t: Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- Los malos gobiernos, los que tienen sumido a Veracruz en falta de desarrollo económico, desabasto de medicamento e inseguridad los padece la ciudadanía día a día, aseguró el candidato del alianza «Fuerza y Corazón por Veracruz», José Francisco Yunes Zorrilla.

«Los malos gobiernos los paga la gente en su día a día, un gobierno que no cumple con su trabajo lo padece la señora que estalla cuando lamentablemente tiene que ir a un hospital y no encuentra atención o medicinas, no obstante el gran trabajo que hacen las doctoras, los doctores y los enfermeros, por ineficacia ineptitud de la administración estatal», enfatizó.