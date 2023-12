Veracruzana por convicción, no por obligación: Rocío Nahle

Pánuco, Ver.- Veracruzano es quien nace en esta bendita tierra como quienes han venido de fuera a trabajar, a formar una familia, a hacer amigos y crear una vida por lo tanto “soy veracruzana por convicción no por obligación” y ya es momento de dar vuelta a la página ante tanta diatriba vertida al respecto, afirmó la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle García.

Durante la Asamblea Informativa y Toma de Protesta de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Pánuco realizada este jueves 30 de noviembre, Nahle García, afirmó que Veracruz es una tierra cálida en donde no tiene cabida la discriminación para nada, ni para nadie.

Por este motivo, tiene una responsabilidad doble con el pueblo de Veracruz cuando éste, a través de una encuesta, la favoreció para ser la coordinadora de los trabajos de los comités de la 4T en la entidad en la que ha vivido desde hace 38 años.

Relató ante los militantes y simpatizantes, parte de su historia en Veracruz, desde que llegó hace 38 años a la fecha.

“Yo llegué como muchos a trabajar a Pemex, yo soy Ingeniera Química, jovencita salí de la universidad y vine a trabajar, vine a formar un hogar, Veracruz me dio trabajo, me dio un hogar, me dio hijas, me dio esposo, me dio la satisfacción de poderlos representar en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República y a Veracruz le debo todo, todo lo que soy porque veracruzano es a quien esta bendita tierra vio nacer como aquellos que hemos venido a formar una casa, una familia y a hacer trabajo”, apuntó.