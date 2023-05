Verificentros pirata propiciaron escasez de hologramas: SEDEMA

Xalapa, Ver.- No hay escasez de hologramas en los verificentros del estado de Veracruz, aclaró el secretario de Medio Ambiente en el estado, Juan Carlos Contreras Bautista.

Este lunes explicó que luego de comunicarse con la Secretaría de Finanzas y Planeación durante esta mañana se confirmó que no se dejaron de suministrar, por lo que las denuncias de automovilistas que aseguran que no encontraron es porque habrían acudido a alguno de los 17 verificentros que fueron observados por vender holograma a través de redes sociales o que no cumplen con los procesos legales establecidos, explicó:

«Hay hologramas, seguramente el verificentro está observando. Como ustedes saben, tenemos 17 observados y no les damos hologramas por el tema de que vendieron por medio de Facebook o de que no realizaban la verificación de acuerdo al procedimiento» dijo en entrevista en Xalapa.

Cabe recordar que desde mediados de diciembre del año pasado la SEDEMA dio a conocer que había denuncias y procedimientos legales porque se detectó desde entonces la venta de hologramas a través de Facebook.

Juan Carlos Contreras Bautista precisó que hay hologramas en por lo menos 180 verificentros que operan de manera regular en distintos municipios de la entidad y donde los automovilistas pueden acudir sin ningún inconveniente a realizar dicho proceso.

Por Héctor Juanz