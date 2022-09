Viva México. Parlamento Veracruz. Juan Javier Gómez Cazarín

*

Me amaneció la semana en la Ciudad de México. Todavía de madrugada, me di una vuelta por el Zócalo para echarme una torta de tamal y un champurrado, como corresponde por estos rumbos, antes de agarrar carretera rumbo a Xalapa, donde me espera mucha chamba, gracias a Dios.

Vine a la Ciudad de México para atestiguar el avance que, también por acá, en el corazón de la República, tiene la Cuarta Transformación.

Porque afortunadamente no sólo en Veracruz vamos excelentemente bien, sino que lo mismo pasa en todos los territorios donde gobierna Morena que, por otro lado, cada vez son más.

Ayer estuve de invitado en la inauguración de la etapa de pruebas del primer trolebús elevado del mundo, en Iztapalapa.

Estamos hablando de siete kilómetros de recorrido elevado de trolebuses eléctricos, cómodos y silenciosos –nos dieron una vuelta-, que no afectan ni se ven afectados por el tráfico normal que va por abajo.

Para que se den una idea: siete kilómetros en Xalapa equivalen de Plaza Crystal al distribuidor vial para entrar a La Pradera; en Veracruz sería del Aquarium por todo el Malecón hasta casi llegar a la glorieta de Plaza Américas; y en Coatzacoalcos sería toda la Avenida Universidad desde Palmitas hasta Loma de Barrillas.

En pocas palabras, nuestra anfitriona y amiga Claudia Sheinbaum se sacó un 10 con esta obra que no existe en ningún otro lado del planeta. Ni en China, donde son muy fregones para estos asuntos –y que tienen mucha lana-, hay uno de éstos.

Pero lo que más me gustó fue confirmar lo que ya sabía: que a cuatro años del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las mexicanas y los mexicanos tenemos grandes razones para festejar, aunque los opositores insistan en ver todo mal.

Obras como ésta o como numerosos caminos y carreteras que se han hecho bajo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz –en zonas que antes estaban olvidadas- son indicador certero de que este 15 de septiembre podemos gritar con todas nuestras fuerzas que estamos más orgullosas y orgullosos que nunca del rumbo de México.

Por eso, este 15 de septiembre, en el Zócalo, en la Plaza Lerdo, o donde nos toque estar, no dejemos de gritar: ¡Viva México!

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz.