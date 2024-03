Xóchitl Gálvez arrancó su campaña electoral desde Fresnillo; resaltó cinco propuestas en materia de seguridad

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aplazó para final de su sexenio tener el “mejor sistema de salud pública del mundo” en México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que primero realizará una gira por 23 de estados del país para ver cómo se avanza en el mejoramiento del sistema de salud.

Luego de terminar su recorrido, el tabasqueño indicó que el próximo 21 de marzo tendrá una reunión en Oaxaca con todos los encargados de salud de su Gobierno para hacer una evaluación sobre lo avanzado.

“Tenemos una reunión el 21 de marzo en Oaxaca, desde luego voy al homenaje al presidente Juárez en Guelatao en la mañana y en la tarde nos vamos a reunir en la ciudad de Oaxaca para hacer una evaluación del sistema de salud pública”, dijo

“En estos días, sin reunirme con ciudadanos, y además les pido a los ciudadanos que no me busquen para que no me vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido, pero tengo que seguir trabajando, precisamente en consolidar el sistema de salud pública”, manifestó.