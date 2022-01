Ya se pueden vacunar contra COVID adolescentes de 14 años en Xalapa

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que para evitar gastos extraordinarios en la administración municipal, usará su propio vehículo para trasladarse durante sus actividades como alcalde.

«Yo decidí que no voy a aceptar vehículo para mi oficina. Yo voy a tener mi camioneta, mi gasolina, mi chofer y desde luego habrá otro vehículo de ahí mismo, de Presidencia, que es una camioneta pick up para las giras, para que aparte de la mía vaya alguien más porque va gente y equipo que no cabemos, pero hasta ahí nada más. Me gusta ser un poquito más ordenado en la cuestión de las finanzas, una empresa así como un municipio que no son ordenados financieramente, tiende a fracasar, entonces, financieramente hay que recuperar y hacer bien las cosas para que rinda» dijo.