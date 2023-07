Yo también fui víctima del incidente en el elevador, intenté recatar a la niña: camillero el IMSS

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un llamado al empresario Alonso Ancira para que entregue la empresa Altos Hornos de México a nuevos inversionistas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que Alonso Ancira se ha negado a llegar a un acuerdo para entregar dicha empresa.

«¿Qué estamos nosotros buscando? primero que el señor (Alonso) Ancira ya acepte entregar la empresa a ortos inversionistas que quieran hacerse cargo”, dijo.

“El señor no se si mal aconsejado, aún con deudas cada vez mayores no quiere llegar a ningún acuerdo, han habido algunos empresarios que han querido llegar a acuerdo con él y él no acepta firmarles y decirles ahí a está”, puntualizó este miércoles en el Salón Tesorería