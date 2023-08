Zona norte quiere a Eric Cisneros de candidato a gobernador, asegura diputado

Xalapa, Ver.- El diputado federal por Pánuco, Armando Antonio Gómez Betancourt celebró las constantes visitas que ha hecho el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos a la zona norte del estado así como las demás regiones.

El haber recorrido todo el estado le da la capacidad, simpatía, el amor por el pueblo, la experiencia y los gestos de gobierno probados en todos los rincones de Veracruz aseguró, por ello dijo que sería un buen candidato a gobernador:

“Honestamente los demás aspirantes no. Por lo menos acá al norte no vienen. Y los que han venido, vienen con grupos contra los que hemos luchado en el Movimiento, y eso, en el mejor de los casos».

A través de un video en sus redes sociales, dijo que el norte de Veracruz era una película de terror y ahora es más seguro: “Hace cuatro, cinco años, era horrible lo que se vivía. Mucha gente emigró por razones de la inseguridad”.

El ex alcalde de Ozuluama agregó que visibilizar a los pueblos afrodescendientes e indígenas a través de su cultura caracterizan a Cisneros:

«El hacernos visibles, el que la gente nos conozca, que el propio gobierno nos ubique, nos ayuda a que pasen todo este tipo de circunstancias. Por eso él siempre nos dice ‘no todo es obra en un gobierno’. La visibilidad, la cultura, la historia son parte de gestos de gobierno que él realiza”.

Aseguró que «muchos acá lo respaldamos y para nosotros sería un perfil adecuado para la gubernatura. Aunque él diga que ya no es algo que no pueda detener es una situación que tengan por seguro que en los mecanismos que el movimiento practique para seguramente para finales de año, la parte del último trimestre del año, pues él va a aparecer. Aunque él diga que no, aunque el gobernador diga que no, va a aparecer, o sea, tiene la simpatía de muchas zonas del estado –y lo digo a título personal– para mí tiene la capacidad».

Dijo también que si tratan de vetarlo o inhibirlo, si tratan de sacarlo de manera incorrecta «más nos vamos a ‘atanchar’ nosotros. Y de que lo vamos a hacer gobernador, ¡lo vamos a hacer gobernador!, porque tiene la capacidad, la simpatía, el amor por el pueblo, la experiencia y los gestos de gobierno probados en todos los rincones de Veracruz”.

Por Héctor Juanz