90% de control en incendio de Río Blanco

Veracruz, Ver.- Tras la pandemia cientos de veracruzanos iniciaron un negocio propio con la finalidad de subsistir durante la contingencia sanitaria; desafortunadamente muchos de ellos fueron desapareciendo debido a la falta de herramientas para poder consolidar su comercio.

Ante esta situación, la candidata a diputada federal por el Distrito 12, Verónica Pulido Herrera, mencionó que promoverá cursos y talleres para emprendedores y micro y pequeños empresarios, con el objetivo de que consoliden sus marcas o productos y aumenten sus ventas.

La candidata de la alianza «Fuerza y Corazón por México», mencionó que la ayuda mediante programas sociales del Gobierno es buena; sin embargo, no a todos los ciudadanos les llega, y tampoco se les incita a hacer crecer ese recurso.

«La realidad es que he caminado durante muchos años el municipio de Veracruz, y me he dado cuenta que no a todas las personas le llegan los Programas Sociales que tanto presume el gobierno federal y estatal. Pero el problema es más a fondo, ya que también tendría que ser nuestra obligación dotarle de las herramientas necesarias para que las personas que quiera emprender, cuenten con la capacitación constante que los haga consolidar su negocio y aumentar sus ingresos», remató.