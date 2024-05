Detienen a esposo de alcaldesa de Soledad de Doblado por propinarle una golpiza

Veracruz, Ver.- El candidato a la diputación local por Morena en el Distrito 15, José Francisco Ruiz Carmona, aseguró que en esta contienda electoral se olvidará de la grilla y se enfocará en seguir ayudando a los jarochos.

El ex director del SAS Metropolitano, dijo que continuará con la actitud con la que inició hace 2 años sus recorridos por las colonias de Veracruz, que es apoyar y estar cercando la gente.

Por eso, señaló Pepín, “voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho de ayudar a los demás, no a hacer grilla porque la gente no quiere grilla quiere que la apoyen y que la ayuden”.

El candidato de Morena insistió en que los jarochos necesitan apoyos para que puedan salir adelante económicamente o para que puedan enfrentar alguna emergencia médica suya o de algún ser querido, “y eso precisamente es lo que haré, estar ahí cerca de ellos o con ellos para que me pidan las cosas directamente”.

Pepín Ruiz afirmó que también será un diputado que legisle para que los veracruzanos cuenten con mejores políticas públicas en materia económica y social, pero sobre todo para que la gente que menos tiene cuente ahora con más recursos.

“Voy a ser un diputado que legisle por un mejor Veracruz, pero sobre todo voy a ser un diputado que permanentemente esté en las calles y en las colonias y fraccionamientos de mi querido Veracruz. Seré un diputado que siempre esté disponible para que la gente pueda pedirme las cosas directamente a mí. Voy a seguir siendo el mismo Pepín de siempre”, concluyó.

Por Alejandro Ávila