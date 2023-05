A pesar del abandono del Gobierno Federal ha incrementado la productividad Ganadera en Veracruz

Boca del Río, Ver.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Veracruz, Luis Exsome Zapata, mencionó que las pérdidas por el bloqueo de los transportistas de carga en las inmediaciones del recinto portuario de Veracruz, superan los 200 millones de pesos.

El empresario transportista dijo que espera que se cumplan los acuerdos tomados con la Aduana y la Asipona, quienes prometieron tener disponibles 5 de las 8 garitas con las que cuenta la Aduana de Veracruz.

«Aunque fue día y medio, prácticamente fueron dos días perdidos porque si bien se firmaron los acuerdos a las 2 de la tarde, se despejó la vialidad como a las 4 de la tarde, y si bien la Aduana dio el horario hasta las 8 de la noche de atención, pues ya no pudo ser. Entonces, estamos hablando de pérdidas de 150 millones de pesos, un poco más en facturación de transporte, pero también no podemos dejar de lado la pérdida de las terminales, de las empresas navieras, de los agentes aduanales o una muy fácil, la de la venta de combustible. Yo calculo que por cada día de operación de los camiones, es un millón y medio de litros de diesel, pensemos que fueron 2 millones de litros de diesel que no se vendieron en la zona, estamos hablando de una afectación de 50 millones de pesos que se dejaron de vender de combustible para el consumo de los camiones», resaltó.