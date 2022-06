Acción comunitaria para afectaciones de la lluvia en Coatzintla

Poza Rica, Ver. – Ante los señalamientos realizados por la regidora María Fernanda Salas Pérez, el alcalde Fernando Luis Remes Garza, afirmó que «las descalificaciones se toman de quien vienen» pues argumentó que los hechos son los que hablan, «las muestras de trabajo, y de cariño que recibimos de los ciudadanos a donde quiera que vamos son las que cuentan», dijo.

«Soy un hombre de trabajo, desde hace muchos años me he encargado a impulsar los cambios favorables en cualquier escenario del que he estado al frente», externó acompañado de regidores, colaboradoras y trabajadoras de confianza, quienes se reunieron para demostrar su apoyo al munícipe.