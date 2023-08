Acoso cibernético y violencia digital aumenta y debe ser denunciado: Lissethe Martínez

Veracruz, Ver.– La regidora de Morena, Lissethe Martínez Echeverría, instó a las mujeres a denunciar el acoso cibernético y la violencia digital, que aseguró día a día va en incremento.

«En ese sentido quiero hacerle un llamado a todas las mujeres veracruzanas, a las adolescentes y niñas, que no echen el saco roto un tipo de violencia, una acoso en redes sociales o una difamación, pongan su denuncia, yo creo que hay que fomentar la cultura de la denuncia para ir erradicando cualquier tipo de violencia en este sector», enfatizó.

Es de recordar que, hace unas semanas la edil emanada del partido Morena acudió a la Fiscalía General de Veracruz a presentar su denuncia por acoso cibernético, violencia digital y violencia política en razón de género, delitos que actualmente se encuentran tipificados en la entidad veracruzana.

Lissethe Martínez Echeverría lamentó se continúe agrediendo a su persona a través de redes sociales, pues aseguró ella ha respetado la labor que el resto de los funcionarios públicos, y en sus perfiles personales solo difunde las actividades de su partido, y los programas de apoyo que brinda a través de la regiduría a su cargo.

«No soy la única, actualmente las mujeres y más las mujeres que estamos en el ojo público, en la función pública, pues somos víctimas de ese tipo de delito que es el acoso cibernético o la violencia digital. Sin embargo no tenemos la cultura de la denuncia, porque no sabemos que esto o no identificamos que esto está violentándonos», remató.