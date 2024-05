AMLO conmemoró Día Internacional del Trabajo; destaca Fondo de Pensiones para el Bienestar

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día Internacional del Trabajo, en el que destacó la firma del decreto por el que se crea a partir de este 1º de mayo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo objetivo es compensar a las y los trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con una jubilación del 100 por ciento respecto a su último salario con base en el ingreso promedio de quienes están inscritos en el IMSS.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, detalló en Palacio Nacional, se integra por diversas fuentes establecidas en la ley, entre ellas, recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y parte de las Afores no demandadas hasta el momento.

“Hablaba de las distintas fuentes para la creación de este fondo. Una parte es lo que tienen que entregar por ley, no por la nueva ley, sino ya estaba establecido que tenían que entregar los administradores de las pensiones recursos no demandados por los trabajadores para que el Seguro Social los administrara y que si los trabajadores que no habían demandado esos fondos lo hicieran, que el Seguro les pagara porque no prescribe ese derecho. Nadie se está robando como llegaron a decir de manera exagerada los conservadores corruptos, nadie se está robando las pensiones, es que no se transferían esos fondos al Seguro Social”, explicó.