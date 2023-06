Actor norteamericano detenido y acusado de asalto al Capitolio

México.- La agrupación española Mocedades hará una gira “romántica” y sinfónica por México, uno de los países donde tiene mayor éxito.

La agrupación regresa al país que considera “el más romántico” y en el que esperan repasar sus temas más emblemáticos, así como homenajear a la música mexicana.

El cantante señaló que tocarán canciones de siempre, boleros icónicos y también música de trío.

Además, contarán con la participación de Rafael Basurto, la última voz original del trío Los Panchos, que después de estar con ellos en Europa, regresa a México, donde los boleros llevan años y años de éxitos.

En los conciertos que tendrán lugar el 5, 7 y 8 de octubre en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, respectivamente, también contarán con más invitados que anunciarán más adelante y que serán lo que redondée esta visita a las principales ciudades mexicanas.

El cantante dijo que, “naturalmente” tocarán canciones reconocidas de México, clásicos de la música de este país, por ejemplo, canciones para recordar al compositor Armando Manzanero, fallecido en diciembre de 2020.

De hecho, en 2022 la agrupación empezó a lanzar duetos con reconocidos artistas de diferentes procedencias, como por ejemplo Ana Torroja, David Bisbal, Río Roma, Gloria, Trevi, Emmanuel o Lucero.

Preguntados por la relación entre los miembros actuales de la banda, Amaya Uranga, miembro inicial de Mocedades, aseguró que se encuentra más cómoda que nunca.

“En este momento me siento con el mejor grupo de personas que me han tocado, antes a lo mejor no lo tenía tan claro. La convivencia tiene guasa, pero dentro de la convivencia ver como cada uno encaja las cosas es bueno. Hay momentos complicados, pero aprendes a valorar lo que cada uno te enseña”, terminó la cantante.