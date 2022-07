Agenda 2030, en la legislación de Veracruz, aprueba Congreso

Xalapa, Ver.– La pandemia por COVID afectó la producción de tecnología a nivel internacional y provocó un retraso en la entrega de tarjetas bancarias para que las personas de la tercera edad cobren su pensión; sin embargo se ha avanzado y actualmente el 80 por ciento de los beneficiados ya han recibido sus apoyos económicos, destacó el delegado de programas integrales para el Desarrollo, de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara:

«Hay una crisis por el COVID, la producción y no hay chips para las tarjetas, no nada más para el Banco del Bienestar, si no para todos los bancos y eso entre otras cosas, está retrasando la dinámica de que los bancos aceleren su operación» expuso este sábado.