Alarma a ambientalistas aparición de cadáveres de tortugas marinas adultas en Tecolutla

Tecolutla, Ver.– A pesar de las constantes campañas de protección de los quelonios que llegan a las playas de Tecolutla, en los últimos 3 días se han encontrado siete cadáveres de diferentes especímenes que seguramente trataban de llegar a depositar sus huevos pero no lo lograron al quedar atoradas en redes de pesca que les quitaron la vida.

Al respecto, Irma Galván Tejada, administradora del campamento tortuguero de la asociación civil Vida Milenaria, dijo que el equipo de trabajo de esta organización dedicada a la protección de tortugas marinas, se encuentra muy preocupado, ya que tiene tiempo que no habían visto estos desafortunados casos en las playas de Tecolutla.

Comentó que les extraña que las heridas que han presentado los cuerpos de las tortugas muertas, sean de redes de pesca, ya que, por Ley, los barcos de pesca deben tener unas redes especiales de escape para las tortugas para que no pase esto, lo que da pie a pensar que alguna embarcación que está operando cerca de esta villa y puerto, no está cumpliendo con las normas.

Lamentó que los años de trabajo para proteger a cada espécimen que llega a Tecolutla se vean aminorados debido a personas que no cuentan con conciencia ambiental y que no le dan la importancia que se debe a las tortugas, ya que siete de estos animales representan mucho esfuerzo por parte de los ambientalistas y muchas tortuguitas que ya no nacerán para continuar con la especie.

Precisamente este lunes, llamó la atención de la ciudadanía tecoluteña, la aparición de un gran cadáver de tortuga en la playa, se trató de una tortuga adulta de la especie Verde (chelonia mydas), una de las especies que alcanzan un gran tamaño.

Por Mónica Tejeda Hernández