Alcaldes con licencia toman recursos municipales para hacer campaña: Magdaleno Rosales

Medellín de Bravo, Ver.- El diputado local, Magdaleno Rosales Torres, denunció a través de sus redes sociales que los alcaldes con licencia han tomado recursos municipales para hacer campaña política en este proceso electoral.

El legislador de Morena lamentó y cuestionó a sus respectivos Cabildos que no hayan hecho un pronunciamiento al respecto, debido a que les están limitando recursos que deben ser aplicados en favor de sus gobernados.

«En el caso está en Medellín y Paso del Macho, son 2 municipios que pidieron licencia, alcalde y alcaldesa que se fueron a elecciones en este proceso que ya está prácticamente a mitad, ya está ya está a mitad y esas personas que pidieron licencia se llevaron la chequera, se llevaron la chequera a la campaña. ¿quién está cuestionando a estos alcaldes que se llevaron la chequera?, ¿dónde están el cuerpo edilicio?, me refiero al síndico, los regidores, ¿porque no han hecho un pronunciamiento que tiene que ver con el tema de recursos públicos?», cuestionó el legislador.

Magdaleno Rosales dijo en el caso del municipio de Paso del Macho se dejó encargada la Síndica, tal y como lo marca la ley; pero en el caso del municipio de Medellín de Bravo sucedió algo atípico, ya que el alcalde con licencia, Marcos Isleño, en conjunto con el Cabildo, decidieron dejar encargado al secretario del Ayuntamiento.

«Estos dos casos que nos llaman mucho la atención, porque están recorriendo el Distrito con dinero público, que están trayendo la chequera de las dos administraciones, y curiosamente los 2 son del Partido Verde Ecologista de México, yo anteriormente he hecho unos pronunciamientos de esos candidatos que impuso el Partido Verde y que en su momento Morena los avaló. Yo sigo estando en Morena pero desde dentro he dicho que estoy en rebeldía, Y estoy pidiendo abiertamente a todos los militantes que no voten por esos candidatos impuestos por el Verde avalados por Morena y muchos de ellos entran hasta por la coalición. Estoy pidiendo el voto de castigo para ellos», sentenció.