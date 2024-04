Ayuntamiento de Veracruz aún no define con que apoyará SECTUR al Carnaval

Veracruz, Ver.- El secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera, confirmó que la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, ya hizo una solicitud formal al Gobierno de Veracruz para que les brinden apoyo durante los festejos del Carnaval.

El funcionario estatal dijo que han iniciado con las reuniones y pláticas para ver de que manera se puede apoyar al Comité Organizador del Carnaval de Veracruz, donde hasta el momento, señaló que no han definido si se tratará de un artista para concierto masivo o en otro rubro.

«Ya sea un artista o algo que defina el Ayuntamiento, no pudiera yo decirles ahorita específicamente un artista porque no sé los acuerdos, pero ya se giró la solicitud y ya se dio una respuesta en ese sentido, que en la medida de nuestras posibilidades sí será mejor que el año pasado, pero no podemos decir esos temas, Entonces está complicado ahorita», mencionó.