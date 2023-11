Alerta CONDUSEF a cuentahabientes sobre «tallado» de tarjetas

Veracruz, Ver.- La delegada de CONDUSEF en Veracruz, Sharon Andrea Albornoz Nail, alertó a la ciudadanía que cuenta con cuentas bancarias, sobre el «tallado» de tarjetas, una nueva forma para clonar o robar sus datos bancarios.

Sobre este tema, dijo que en épocas de grandes ventas en centros comerciales y tiendas departamentales, como El Buen Fin o temporada navideña, se incrementan los casos.

«Es cuando el usuario va a un cajero automático y alguna persona por ayudarle o abusando de su nobleza, le cambia la tarjeta de crédito a la persona, entonces, prácticamente le roba la información. Hemos visto que son en cajeros qué se encuentran en plazas. Entonces, recomendamos a las personas no utilizar estos cajeros, preferimos los cajeros que están en bancos, porque están los representantes de los bancos para auxiliarlos», puntualizó.

En otro tema, destacó el aumento de las compras electrónicas, mencionando que en 2022 incrementó en un 30 por ciento las ventas por esta vía, en comparación con el año anterior.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a revisar con que institución comercial realizan la compra, pues en muchas ocasiones se fijan en el descuento y realizan la compra en un establecimiento apócrifo.

«La recomendación es, en primer lugar, verificar que la página la que compramos sea la página del comercio, luego ocurre que por una z que le cambiamos ya resulta que no es Coppel si no es Cobbel, con b. Entonces, nos confiamos, no revisamos, nos dejamos impresionar por la oferta que está a buen precio y luego no verificamos que la página es errónea, y una vez que ingresamos datos ya los estafadores toman nuestra información y nos vacían las cuentas», subrayó.

Por Alejandro Ávila