Alerta en Veracruz y Boca del Río por curas «piratas»

Veracruz, Ver.- Representantes de la Diócesis de Veracruz alertaron a los fieles de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, con respecto a dos sacerdotes impostores, quienes se han dedicado en las últimas semanas a cobrar por todos los servicios sacramentales: Bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, bodas y todo lo que se pueda, pero que no tienen ninguna validez.

Aurelio Molina Limón, párroco de la catedral de Veracruz, dijo que los sujetos están plenamente identificados y uno de ellos incluso utiliza el nombre falso de «Alfonso Carrasco Maliachi» , quien si es un sacerdote pero de la Diócesis de Coatzacoalcos.

Foto: Facebook

Indicó que los mismos ciudadanos han difundidos sus nombres y fotografías y la iglesia se reserva el derecho de interponer formal denuncia.

Añadió que los sacramentos que llevaron a cabo no tienen validez, ya que no hay registro de ello, además no pueden consagrar, lo que significa que nunca les dieron el cuerpo de Cristo en la hostia que dieron los usurpadores.

“Si no es sacerdote pues no pueden consagrar, entonces no pueden dar realmente el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Nuestro Señor Jesucristo, lo que están haciendo es engañar a los fieles”.

A las personas que fueron estafadas, les recomienda acudir a la parroquia más cercana para sanar la situación.

Por Roberto Valerde García