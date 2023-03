Alfonso Herrera acusa a RBD de provocarle cicatrices psicológicas

Los Ángeles.– En medio de su gira mundial «The Eras Tour», Taylor Swift se tomó el tiempo de asistir a los iHeartRadio Awards, en donde fue honrada con el prestigioso «Innovation Award» que reconoce su impacto en la cultura popular a lo largo de toda su carrera.

La premiación se llevó a cabo el lunes pasado en el Dolby Theatre de Los Angeles, en donde se proyectó una recopilación de testimonios de artistas cercanos a Taylor; tales como Ed Sheeran, Selena Gomez, Miles Teller, Justin Timberlake, Dolly Parton, entre otros.

«Ni una vez en mi vida me desperté por la mañana y me dije a mí misma, ¿Sabes lo que haré hoy? Voy a innovar cosas», comenzó Taylor Swift en su discurso de aceptación. «La gente quiere un ejemplo de algo que funcionó antes, pero creo que las mejores ideas, movimientos y elecciones son las nuevas, las que sientan un nuevo precedente».

«Lo que pasa con estas noches y momentos emocionantes y especialmente este premio es que hacer darme cuenta que las elecciones que tomado a lo largo de mi carrera funcionaron, resultaron ser buenas ideas», agregó.

«Quiero que todos sepan, especialmente los jóvenes, que los cientos y miles de ideas tontas que tuve me llevaron a mis buenas ideas. Tienes que darte permiso para fallar. Hago todo lo que puedo para no fallar porque es vergonzoso, pero me doy permiso».