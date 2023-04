Alianza de Medios Mx urge a nombrar comisionados faltantes en INAI

Ciudad de México.- La magistrada Mónica Aralí Soto defendió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no hace política en sus sentencias, sino que imparte justicia para defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.

«La lucha no es si el Tribunal se toca o no se toca, yo creo que lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por este Tribunal, los avances reconocidos ya en la ley por los diputados“, afirmó durante la sesión en la Sala Superior sobre la reforma que busca blindar a los partidos.