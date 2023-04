Alianza opositora es un proyecto fracasado: Dante Delgado

Veracruz, Ver.- El Senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, aseguró que los partidos tradicionales ya no son oposición, pero la «cultura política priista» los hace creer a ellos que sí lo siguen siendo.

El ex gobernador de Veracruz aseguró que la alianza de los partidos PRI, PAN y PRD es una oposición fracasada.

«¿Ustedes se subirían a un barco que se está hundiendo?, es más para mí ya está hundido, se han perdido 22 estados, ¿y nos dicen que nos sumemos a eso?. Es un despropósito que aún no se den cuenta que es una verdadera torpeza política insistir en llevar adelante un proyecto fracasado, es absurdo», sentenció.

En cuanto a la presidencia de la República dijo que se descarta como futuro candidato, pero señaló que harán un proyecto ganador; aunque aclaró, primero se debe desarrollar un proyecto de trabajo adecuado, y después buscar la figura pública que lo represente.

«No hay una figura política en el país, precisamente por eso Andrés Manuel anda tan sobrado en lo político, para nosotros hay que tener un proyecto de país, hay que ver ¿para qué quieres el poder?, y el poder es para poder, porque si no tenemos casos tristes como aquí Veracruz y tantos estados, donde llegan personas impreparadas que tienen el poder pero no pueden, siguen el ejemplo de Andrés Manuel y Andrés Manuel quería el poder, y ahora que lo tiene no sabe que hacer con el», remató.