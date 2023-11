Alondra Villegas es la Señorita Jaripeo de Medellín de Bravo

Veracruz, Ver.- La Justicia Federal obligó al Procurador del Medio Ambiente en Veracruz (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, a responder si continuará o cancelará el proyecto de el “lobario” en las instalaciones de Aquarium del Puerto de Veracruz, pese a las alertas de ambientalistas que señalan que será un lugar de maltrato para Lobos Marinos.

La Procuraduría se encuentra violentando el derecho de petición de la Asociación Veracruzana de Conciencia Ambiental, que desde el pasado 22 de agosto presentaron un oficio a través del Departamento de Atención Ciudadana, demandando su cancelación.

“Me permito pedirle encarecidamente se cancele este proyecto que pretende la exhibición de estos mamíferos (lobos marinos); individuos contemplados ya en sus legislaciones por diversos países del mundo como sujetos de derecho por ser seres sintientes”.

Sin embargo, aunque la solicitud de la organización, presidida por el abogado José González Martínez ambientalista de la AC, fue sellada de recibido el mismo 22 de agosto, a la fecha la Procuraduría sigue sin dar respuesta, por lo cual se hizo acreedora a una multa.

En ese sentido, la Asociación civil, tramitó un amparo ante la negativa de la PMA, del cual un juez federal en Boca del Río ordenó al órgano atender el derecho de petición y responder sobre si el lobario se cancelará o continuará, esto bajo el criterio que el Procurador no quiere dar información cuando presume las políticas de gobierno y no las aplica, al no dar transparencia.

De acuerdo con las distintas organizaciones civiles en pro del derecho animal, las instalaciones se convertirán en un centro de maltrato, violentando leyes, recalcando que desde su origen el proyecto fue en contra de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, para proteger especies en peligro.

El juez federal dejó en claro que la PMA violentó el derecho de petición y ahora estaría obligada a responder sobre si cancelará o continuará con el lobario, una vez que se realice la audiencia programada por dicha autoridad jurisdiccional.

Asociaciones internacionales, apoyan y buscan se retire la certificación del recinto del acuario de Veracruz de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), ya que el propio procurador ha señalado que esta institución trafica ejemplares de vida silvestre; además de violar las normas de certificación, lo cual se traduce en materia federal que hasta este momento no ha sido aclarado en la resolución y que le sirvió como justificación para tomar dicho acuario.

Por Alejandro Ávila