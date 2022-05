AMLO anuncia 30 mmdp para tren de Coatzacoalcos a Palenque

Tabasco. – El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a contratar a más de 30 mil trabajadores que laboran actualmente en la Refinería de Dos Bocas en otras obras prioritarias como la construcción del Tren Maya.

Durante su visita a la Refinería Olmeca en el municipio de Paraíso, con motivo del Día del Trabajo, el presidente destacó que una vez que finalicen las obras en Tabasco “va a haber más trabajo en el sureste del país.

Adelantó que la refinería operará con tan solo mil empleados, por lo que el resto serán reubicados en la construcción del Tren Maya, en la rehabilitación de vías del Istmo de Tehuantepec y en dos coquizadoras en Salina Cruz, Oaxaca, y Tula, Hidalgo.

Igualmente, dijo, se hará un tren de Coatzacoalcos a Palenque y un ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas, así como diez parques industriales.

» Si no hay trabajadores no hay desarrollo, si no hay trabajadores no hay obras si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar de las naciones. El corazón, el alma, el desarrollo es el trabajo, por eso, que vivan los trabajadores”, apuntó López Obrador.