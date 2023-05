AMLO llama a no votar por el ‘majadero’ John Kennedy

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las declaraciones del senador republicano John Kennedy, quien apuntó que sin Estados Unidos, “México estaría comiendo comida para gatos de una lata“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador llamó a paisanos y latinos en EE.UU. para que no voten en la próximas elecciones en la Unión Americana “por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos”.

“Decirle a nuestros paisanos en EE.UU., paisanos mexicanos, latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy, no quiero ni siquiera usar el apellido, porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México”, dijo.

«Pero bueno, decirle a nuestros paisanos a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos. Que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante o e que haya llegado a EE.UU. como migrante no pueden apoyar estas actitudes. Que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blades: ‘el que no quiere a su Patria, no quiere a su madre’”, explicó.

“Nosotros vamos a seguir manteniendo una política de buena vecindad sin permitir que se insulte al pueblo de México, a nadie se lo vamos a permitir. Por lo pronto no digo más, porque tendría muchas cosas mñás que decir, sin embargo, como lo planteó aquí Marcelo, esto es parte de una estratega de campaña, y la política es tiempo y si ya empezaron así, vamos a ir poco a poco respondiendo, para qué decimos más”, puntualizó.