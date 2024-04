AMLO SERÁ EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA MODERNA DE MÉXICO PORQUE VOLTEÓ A VER A LOS QUE NADIE VEÍA: ROCÍO NAHLE

• ‘’La ciudadanía va a salir a votar abrumadoramente y vamos a ganar abrumadoramente’’, manifestó

• Construcción de la ruta Tepic-Mazatlán-Nogales del tren de pasajeros; de la carretera de Los Mochis a Chihuahua, centros de salud; tecnificación del riego, instalación de paneles solares en las viviendas, así como trabajar para garantizar más seguridad son puntos esenciales de la 4T en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.-’’Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, — que tienen su nacionalidad mexicana —, puedan votar, eso se llama democracia’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), al hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral a facilitar el acceso al voto a todos los connacionales que residen fuera del país. ’’Desde antes lo dijimos que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero, no solamente tienen que tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse, tienen que recibir la aprobación. Y no son los consulados, los consultados son facilitadores, es un asunto del Instituto Nacional Electoral.Nuestra posición siempre ha sido facilitar el voto de los mexicanos y mexicanas en el exterior. Entonces un llamado al INE para facilitar esta situación’’, puntualizó. Ante la prensa local y nacional, Claudia Sheinbaum también abordó temas de interés para Sinaloa, como es el caso del abastecimiento del agua, el cual destacó será garantizado a través de propuestas como impulsar la tecnificación del campo y la modificación de la Ley de Aguas. ’’Es fundamental modificar la ley que fue planteada en la época de Salinas de Gortari cuyo objetivo era la privatización del agua. Al tecnificar el riego sino se ceden parte de los derechos que tienen los productores o los grandes productores, se les queda el derecho del agua y esa tiene que redistribuirse’’

, aseguró.Además, explicó que en su gobierno se continuará con los precios de garantía impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales aseguró forman parte no solo de un apoyo a los agricultores, sino que además es parte de un reconocimiento a su trabajo en el campo, en especial en Sinaloa donde la producción del maíz es de los más importantes en el país.Entre otros apoyos que Claudia Sheinbaum compartió para seguir con la transformación de Sinaloa, se destaca la inversión en paneles fotovoltaicos en viviendas de toda la zona norte del país, esto como un apoyo para la economía familiar al ser un canal por el cual se pueden reducir las tarifas de luz a través del impulso de la transición energética.

Frente a los medios de comunicación, la candidata de la 4T a la Presidencia de la República también aseguro que en Sinaloa, así como en todo el país se implementará una estrategia de seguridad basada en la atención a las causas y la reforma del Poder Judicial, pues puntualizó que la reducción de la inseguridad en la Ciudad de México donde fue Jefa de Gobierno se debió a la coordinación entre los poderes locales.’’La tarea de la seguridad no solo es una tarea del ejecutivo, es una tarea de las fiscalías, para hacer carpetas de investigación adecuadas y del poder judicial y la coordinación que debe haber .Pero después de lo que vimos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está dedicada a generar investigaciones sobre denuncias anónimas, lo cual no se ha visto en la historia de México , y no en garantizar la paz y la seguridad y en trabajar en lo que corresponde pues entonces nos queda más claro que necesitamos reformar el poder judicial’’, agregó.En su mensaje, Claudia Sheinbaum también celebró las preferencias de la 4T en Sinaloa rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, pues destacó que de acuerdo con las recientes encuestas del región, la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’’, tiene el 65% de preferencia en el electorado sinaloense.

Redacción Noreste