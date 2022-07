Ángel Álvaro Peña – Nace alternativa electoral

Alma Grande

Por Ángel Álvaro Peña

Cuando parecía que nada nuevo surgía en el panorama político del país surge un nuevo frente político para competir en las elecciones de 2024, llamado Agenda Popular Independiente, encabezado por Pedro Pablo de Antuñano, donde confluyen colectivos, líderes sociales, sindicatos y ciudadanos, así como integrantes de viejas asociaciones y, principalmente, de los partidos Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas, éste patrocinado por la maestra Elba Esther Gordillo, quien no quiere quedarse fuera de la vida política del país.

En su primera reunión pública dieron a conocer que trabajan por diferentes objetivos tales como la pobreza y la desigualdad y busca competir en las próximas elecciones estatales y federales.

Lo anterior con el objetivo de hacer frente a «las crisis de participación y representación que enfrentan los partidos políticos», así como para presentar propuestas «que brinden soluciones y resultados palpables para la gente», destacó Pedro Pablo de Antuñano, Coordinador General de dicha Organización, y quien fiera operador político de Ricardo Monreal sobre todo cuando era alcalde de Cuauhtémoc.

Informan que la ideología del grupo la pluralidad, que hará frente a la polarización de ideologías de izquierda y derecha, que, según ellos, «es el principal obstáculo para el desarrollo del país, porque no permite avanzar en ninguna materia».

De Antuñano criticó que actualmente la discusión política se limita al perfil de personas se van a postular, sostuvo que nadie discute los problemas que hay en el país no la manera de resolverlos. Porque es una vieja costumbre entre candidatos ponderar los defectos del contrincante y no presentar propuestas.

Anunciaron que en los próximos días se presentarán 13 propuestas iniciales que tienen que ver con desarrollo económico, empleo, protección a la infancia, educación, cultura, deporte, reformar el sistema penitenciario.

“Vamos a presentar una Agenda Pública seria en las elecciones de 2024 y una estructura electoral competitiva. No vamos a caer en el juego de calificar o descalificar aspirantes o personajes, pues lo importante es ya dar soluciones, resultados y respuestas a la ciudadanía en varias temáticas urgentes”, apuntó Antuñano.

Ya se designaron coordinadores en las 32 entidades federativas del país, así como enlaces temáticos que tendrán como tarea integrar una red de dos mil promotores voluntarios, cuya función será recabar 2 millones de firmas para obtener las candidaturas independientes; sin embargo, se sabe que por esa vía nada pueden obtener y la agenda tiene la necesidad de montarse en un partido que tenga registro, ya que los tiempos para crear nuevos partidos políticos pasaron hace mucho tiempo.

La organización tiene dos opciones para asociarse con las dos fuerzas opositoras, la primera darle solidez a una alianza opositora que se tambalea entre la indecisión y las derrotas electorales y la otra ser aceptados por Movimiento Ciudadano, donde su líder moral, Dante delgado, ha insistido en competir solo en cuestión de elecciones. Se negó hasta el cansancio de participar con la alianza que conforman PRI, PAN y PRD, y seguramente tendrá otra manera de percibir a este nuevo grupo, donde sin duda está presente Ricardo Monreal, con quien tiene una excelente relación.

Pedro Pablo de Antuñano Padilla fue exonerado ante las acusaciones por la posesión de 600 mil pesos durante la administración de Monreal en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la ciudad de México. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito emitió sentencia definitiva en donde ordena al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México revoque el intento de inhabilitarlo en el ejercicio de la Función Pública y emita una nueva resolución en la que se aclare que el Servidor Público, no cometió falta alguna, como pretendía acusarlo la administración de y se pretendió sancionarlo sin fundamento legal en el episodio de los 600 mil pesos. La copia de dicha notificación, en poder de este diario, pone en evidencia el intento fallido de la Contraloría General de la administración de Miguel Ángel Mancera contra el operador político de Ricardo Monreal.

De Antuñano fungió como Director General del Injuve, cuando López Obrador se desempeñaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Posteriormente fue titular del Indeporte durante la gestión de Marcelo Ebrard, donde también acompañó al doctor Manuel Mondragón y Kalb en la entonces Secretaría de Seguridad Pública como Director Ejecutivo de Bienestar del Policía. De Antuñano Padilla colaboró también como coordinador general de Enlace en la Secretaría de Educación Pública del gobierno capitalino cuando el titular era Mario Delgado. Al recibir esta notificación, el también ex director general de jurídico y gobierno en la entonces delegación Cuauhtémoc, a cargo de Ricardo Monreal, señaló que ahora lo importante es fortalecer el proceso de transformación que encabeza el Presidente de la República y contribuir desde cada trinchera a concretar el cambio que México demanda.

Lo cierto es que si a alguien le tiene lealtad De Antuñano es a Ricardo Monreal, y peste pareciera ya no caber en las alternativas partidistas actuales para lanzar su candidatura a la Presidencia de la República. Agotó muchas de las instancias, porque sólo le falta militar en el PAN o en el Partido Verde.

Ahora, el camino debe dirigirse hacia Movimiento Ciudadano donde deberá convencer que las piezas electorales con las que quiere jugar Dante Delgado, son eso nada más, piezas de un juego, pero sin solidez y poco arraigo en la sociedad.

Monreal y Dante estrecharon lazos políticos a partir de la defensa a los ciudadanos acusados de “ultrajes a la autoridad”, mejor conocida como “Ley Franco”, con la cual se encarceló a enemigos políticos. Juntos crearon una comisión en el Senado para que 1,053 veracruzanos fueran liberados, por ser recluidos injustamente. El caso más evidente es el del candidato a diputado federal, Rogelio Franco Castán, quien se encuentra preso en el Cereso de Amatlán, Veracruz, desde hace más de un año.

Monreal allana caminos hacia la candidatura, en Morena no ve claro. Lo incluyen a última hora y como para no dejar de incluirlo. En la alianza opositora no cabe, a Movimiento Ciudadano solo no le alcanzan los números, de tal suerte que puede cabalgar con esta Agenda con importantes patrocinios y la gente con la que, en su momento, pudo apoyar a Redes Sociales Progresistas, y Fuerza por México.

La proximidad de las elecciones presidenciales impulsa grupos políticos que deben convertirse en movimientos sociales si quieren trascender.

