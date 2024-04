Ángel Álvaro Peña – Retorno democrático de militares

DE PRIMERA MANO

*Nahle confunde Tlapacoyan con Tlalixcoyan

*Lo de Viridiana sí fue venganza

*Héctor y Ana Rosa serán diputados

*Listas las pluris del PRI

Por Omar Zúñiga

Por más que uno no quiere y a riesgo de parecer monotemático y se empeña en dejar evidencia de que no es de Veracruz, sino de Zacatecas, la señora no da oportunidad para otra cosa…

Resulta que Rocío Nahle, luego del penoso asunto de Tamiagua, que ya no quisimos abordar en la anterior entrega pues ya parecía demasiado, llega la carretera de Tlalixcoyan a Perote, que ya dista de parecer un traspié o que no pueda pronunciarlo, como sucedía con el gobernador Patricio Chirinos que no podía pronunciar por ejemplo Saltabarranca y decía Salta La Barranca, lo de la oriunda de Zacatecas evidencia su ignorancia, desconocimiento del territorio veracruzano.

Y por más maromas que hagan sus simpatizantes, que si puede ser problema de su encargada de prensa en el caso de Tamiagua, haiga sido como haiga sido, la señora Nahle muestra y demuestra que no conoce Veracruz, y con las señales que nos da un día sí y otro también, el tema no está a discusión, como nos los hizo saber también cuando iba a visitar a don José Azueta o cuando su coordinador de campaña el martinense Rodrigo Calderón no pudo ser presentado el 2 de enero en Coatzacoalcos, porque se siguió hasta Villahermosa en el vecino estado de Tabasco, pues no conocía la carretera.

Más allá de filias y fobias, difícilmente se puede gobernar lo que no se conoce, y si no lo creen, hay que preguntarle a Cuitláhuac García.

El tema es que en un acto de campaña, confundió Tlalixcoyan en el Sotavento jarocho, con Tlapacoyan, en la zona montañosa central (de nada).

Ya no es chistoso, Rocío Nahle, además de no ser de Veracruz, no conoce al estado ni a su gente. Uuuuufff.

*****

Mucho se habló de la detención de la exalcaldesa de Ixhuacán del Café, Viridiana Bretón Feito el año pasado, por el delito de “estragos” en agravio de AMSA (Agro Industrias Unidas SA de CV), por hechos ocurrido en enero el 2022.

El delito que se le imputó a Viridiana no era merecedor de la prisión preventiva a la que se le forzó durante varios meses en el penal La Toma, de Amatlán.

En su momento, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana capítulo Veracruz, consideró el hecho como un acto de represión política.

Luego de los hechos que se le imputaron a ella y cuatro personas más, el gobernador Cuitláhuac García fiel a su incontinencia verbal, dijo que el incendio en AMSA se debió a una maniobra de “coyotes”, y que la FGE a su servicio ya había iniciado las investigaciones correspondientes.

Previamente, Viridiana Bretón, miembro del prestigiado Grupo de los 10, periodistas de Xalapa, Veracruz, España y Houston, columnistas todos, dijo que en la elección del 2021 fue “invitada” por Morena y un siniestro y negro personaje para contender por la diputación local, oferta que rechazó.

Aparentemente nunca fue perdonada por tal afrenta, a grado tal que le armaron esa Carpeta y fue detenida una mañana en la ciudad de Córdoba, exhibida ante medio mundo y fue a parar a la cárcel.

Finalmente, el pasado miércoles 3 de abril, ella y sus coacusados fueron absueltos por el juez de la causa, al no haber encontrado elementos de prueba, amén que haberlos encarcelado fue un verdadero exceso.

Es decir, que si tiene características de venganza política, hace como venganza política, luego entonces, se trató de una venganza política, de la que salieron bien librados, pero que vuelve a dejar en tela de juico el actuar del Poder Judicial y la Fiscalía, ambas instituciones al servicio del Ejecutivo.

*****

Ya quedó definida la lista de candidatos a diputados plurinominales por el PRI al Congreso local.

Héctor Yunes Landa lleva mano y seguramente será diputado, coordinador de la bancada tricolor (si la hay).

En segundo sitio la exalcaldesa de Paso de Ovejas Ana Rosa Valdés y el tercero es para Manuel Guerrero, líder de la CNC Veracruz.

Al menos Héctor y Ana Rosa tienen prácticamente asegurado su lugar.

En el 4 y subsecuentes van Yolanda Lagunes, Manuel Alejandro Aguilar, Karla Ladrón de Guevara Marín, Alfredo Ramírez Durán, Rosa Luna Hernández, Adrián Martín Pineda, Meztli Rodríguez Anota, Agustín Hernández, Heidi Alejandra Palmeros, Armando Reyes Moctezuma, Beatriz Betsabé Delfín, Crisóforo Hernández Cerecedo, Diana Olivia González, Héctor Daniel Sobrevilla Castelán, Karla Elizabeth Velasco, Roberto Abad Ventura y en el lejano vigésimo y último lugar, Malaika Michaud Garcimarrero.

Llama la atención que Carlos Aceves, flamante líder de la CTM Xalapa y sobrino del líder nacional cetemista, haya quedado fuera, nuevamente, del reparto de curules.

¡Qué barbaridad!

