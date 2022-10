Ángel Álvaro Peña – Veracruz, estado de presos políticos

Los militares a la calle, fue el grito del voto que llevó al Senado a darle el visto bueno a la propuesta presidencial, disfrazada con una legisladora del PRI, a la que le dieron de consuelo su chamba de magistrada. Ganó el presidente AMLO. Ganó El Ejercito mexicano, ganó Morena y su nuevo aliado, el PRI. Ganó Adán Augusto, el tabasqueño secretario de Gobernación que, si hoy fueran las nominaciones presidenciales, sin duda sería el candidato de AMLO para que otro tabasqueño lo supla en la presidencia, y no la Sheinbaum, que esa mujer da pena, para seguir con aquella línea que implementó alguna vez Miguel Alemán Valdés al nombrar a su paisano sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, dos veracruzanos distinguidos. Ganó un poco Monreal, aunque sigue siendo apestado en Palacio y no lo quieren ver ni en pintura. Quién sabe si ganó México, el tiempo lo dirá. El presidente puede llegar a Palacio como cuando Julio César llegaba de sus batallas. Seguro dijo ‘La suerte está echada’ y cruzó el Rubicón. La cronología del debate en el Senado sacaba chispas. Claudia Ruiz Massieu expuso su tesis del voto en contra y Félix Salgado Macedonio, conocido como Maspedonio, cuando la senadora hablaba del ejemplo de su padre, José Francisco Ruiz Massieu, aquel le reviró que fue Carlos Salinas de Gortari quien lo mandó matar. Lily Téllez les armó un pancho de su tamaño. Se engrandece su figura. El decreto extiende a las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional de 2002 a 2008. Sin un mando civil. Más que el del presidente. Toda la bancada del PAN votó en contra. Al igual el MC (Movimiento Ciudadano) de Dante Delgado Rannauro, el Grupo Plural completo, en contra. Del PRD, dos chaquetearon, Miguel Ángel Mancera y otro. Y del PRI, donde vino la sorpresa y Alito Moreno no se sintió el único traidor sobre la tierra, solo votaron en contra Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. Los demás (9) chaquetearon. Los doblaron y luego los humillaron, escribió el periodista Carlos Loret de Mola. Bien lo expresó Shakespeare en su Julio César: “¡La culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores!”.

EL JONROM 62 DE AROON JUDGE

Sesenta y un años después de que Roger Maris cautivara al mundo del béisbol con su búsqueda de un querido récord de Babe Ruth, Aaron Judge ahora es el rey de los jonrones de la Liga Americana en una sola temporada de la MLB. Judge conectó su jonrón 62 de la temporada el martes en Globe Life Field, conectando un cuadrangular para iniciar el juego primera entrada ante el derecho Jesús Tinoco en el segundo juego de una doble cartelera. La línea rompe un empate con Maris, quien conectó 61 jonrones para los Yankees de 1961.

Judge tuvo la fortuna que la pelota del jonrón 61 cayó en el bullpen de Toronto Blue Jays, por lo que pudo darle la bola a su madre, Patty Judge. Sin embargo, Aaron no corrió con la misma fortuna frente a su cuadrangular 62, ya que un fanático de Texas Rangers atrapó el histórico souvenir. Joe Trahan, de la cadena de televisión WFAA, publicó el video donde se ve al personal de seguridad del estadio Campo de Globe Life escoltando la salida de Corey Youmans: el fanático de Texas Rangers que atrapó la pelota del jonrón 62 de Aaron Judge. El periodista le alcanzó a preguntar al aficionado qué va hacer con la bola y el fan respondió: “Es una buena pregunta. Aún no lo he pensado”.

Algunos dicen que se cotiza en dos millones de dólares. O sea, valió la pena el precio del boleto.

