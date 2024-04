Miguel Ángel Cristiani – Las plazas de personal de la UV

“En los sistemas parlamentarios un candidato gana y el que pierde se queda al frente de la bancada opositora, ambos colocados, pues. En los presidencialistas, como el mexicano, es un todo o nada. El que se alza victorioso se sienta en el gran sillón y el segundo… ¿qué será del segundo? Xóchitl Gálvez está peleando duro, muy duro, por llegar a la meta, pero su carrera no presenta más que obstáculos que le aparecen por todas partes, como en un videojuego que se complica pantalla a pantalla, sin que, además, vaya ganando puntos con ello. La partida de la candidata de Frente y Corazón por México, es decir, del PAN, PRI y PRD, parece estancada, a decir de las encuestas, y ya vamos por la mitad de la campaña. Consciente de ello, la mujer ha decidido dar un viraje al barco antes de que se hunda. El golpe de timón consiste, una vez más, en ser ella misma, es decir, en soltar el lastre de los partidos que la acompañan”, este escrito de Carmen Morán Breña de diario El País, nos da un reflejo de cómo vamos a menos de 40 días que se dé la madre de todas las batallas. Donde, si Morena se queda con la presidencia y el Congreso en su totalidad, como lo quieren, con una gran mayoría, a este país hay que persignarlo. Pero hay un halo de esperanza, diría el clásico, de que Xóchitl Gálvez apriete en esta carrera donde va atrás para llegar a la conclusión, como en carrera de cuacos, que caballo que alcanza gana. Y el Congreso vuelva a ser una cámara de acuerdos y no de totalidades. Democracia contra totalitarismo. Donde se ven bien las cosas es en Veracruz. Pepe Yunes incansable sigue recorriendo todo el estado, y mientras a su rival, Rocío Nahle, cada día le salen más propiedades, unas en terrenos y casas y otras en paraísos fiscales, terminan diciéndole a la candidata zacatecana, el nopal, por aquello de que tiene muchas propiedades, ya ven ustedes cómo son las redes sociales.

LAS CAMISETAS DE CHAVEZ Y AMLO

En Texas, es muy común ver letreros en las autopistas donde señalan: Don’t mess with Texas”, que uno en su inglés cimarrón cuenqueño, traduce como: No te metas con Texas. El anuncio es del departamento de carreteras, que explica una campaña para reducir la basura en las carreteras texanas. Hugo Chávez, el dictador, cuando era hombre fuerte de Venezuela, un zalamero fijó en una camiseta a no meterse con el comandante Hugo Chávez (Aquí no se habla mal de Chávez). Ya en México salió un imitador lambiscón, Jenaro Villamil, del equipo de medios del presidente, director de Sistema Público de Radiodifusión del Estado, se puso una camiseta de la Santa Muerte y le dio vuelo a la hilacha en las redes sociales.

El periodista Ciro Gómez Leyva señaló que en medio de una crisis de asesinatos ‘le dan vuelo’ a una camiseta donde la Santa Muerte dice: “Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”. «Les parece simpático o efectivo», reclamó

Esto luego de que Morena y Jenaro Villamil, funcionario de la 4T, expusieron la imagen de la prenda e incluso aprobaron el mensaje que se puede leer en ella, siendo: “Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”.

Carlos Marín. Milenio: “A seis semanas de las elecciones, cuando México registra la mayor matazón de candidatos y casi 185 mil asesinatos, el partido y el achichincle de AMLO promueven playeras (de 200 a 400 pesitos) con la imagen de la calavera encapuchada, su índice en la boca imponiendo silencio y la leyenda: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”.

Ah ta güeno.

