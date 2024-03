Anuncia Rocío Nahle agenda de 1er. Semana de Campaña rumbo a la Gubernatura

Veracruz, Ver.- Más de 6 mil personas que conformaban la estructura de Fuerza por México en el municipio de Veracruz, renunciaron la mañana de este sábado 30 de marzo ha dicho instituto político, y se sumaron a la campaña de José Francisco Yunes Zorrilla.

En entrevista, Mario Alberto López de Escalera Hernández, ex Coordinador Estatal de Vinculación a los Sindicatos y Asociaciones del Estado de Veracruz de Fuerza por México, mencionó que renuncian al partido rosa debido a las diferencias políticas en la alianza con Morena.

«En la elección pasada tuvimos 3 mil votos en Veracruz Puerto, y con el trabajo que hemos venido haciendo en caminatas con amigos y conocidos tenemos alrededor de 6 mil simpatizantes que eran de Fuerza por México, que todos están convencidos en aliarse con el PRI para ganar la gubernatura con Pepe Yunes (…) primero que nada la alianza, no nos tomaron en cuenta el partido para hacer la alianza con Morena, nosotros creíamos en Fuerza por México que era un partido que como la elección pasada que iba solo, hace la alianza con Morena para la gubernatura con Nahle, que no coincidimos que nos represente una gobernadora que no es del estado, y conocemos la trayectoria de Pepe Yunes, que es una persona que en los diferentes puestos que ha tenido ha sido una persona transparente, y como ya lo dijo el presidente estatal, es el Senador que más recursos ha bajado para el estado de Veracruz, vemos en él a una persona que sí puede atender las necesidades que tiene hoy y que privan en el estado como es la inseguridad, el desempleo miles de cosas que hay», sentenció.