MIS financiará emprendedoras veracruzanas

Veracruz, Ver.- Familiares de periodistas asesinados en Veracruz, denunciaron que el Antimonumento que habían colocado el pasado 1 de mayo, fue retirado por autoridades de Gobierno del Estado.

Jorge Sánchez mencionó que hasta la noche de este domingo 5 de mayo todavía se encontraba el Antimonumento en la plaza Regina e incluso, recordó que durante el desfile del Primero de Mayo, por el Día del Trabajo, fueron amenazados por el director de Política Regional, el representante del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez de nombre, Héctor Ciprián.

«Lamentablemente esto es lo que tenemos, un gobierno que no le gusta la crítica, que no le gusta la libertad de expresión, no les gusta que les recuerden que en Veracruz y que en México, porque también fueron retirados los memoriales a las víctimas del crimen en Narvarte; Nadia, Rubén, de las que fueron asesinadas allá en la Ciudad de México, no les gusta que les recuerden por qué los casos siguen en la impunidad, en México no hay justicia ni se permite la memoria», asestó.