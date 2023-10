Aprueba el Gobierno de Poza Rica un descuento del 100% en multas del Predial

Poza Rica, Ver. – El Gobierno de Poza Rica que encabeza el Presidente Fernando Remes Garza,

ofrecerá un descuento del 100% en multas para el Impuesto Predial desde el 16 hasta el 31 de octubre

de 2023.

La Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal hace un llamado a todas las personas que han

sido multadas y que han recibido notificaciones por no pagar a tiempo. Se les insta a acudir de

inmediato a las oficinas de la Tesorería de lunes a viernes, de 8:00 am a 1:00 pm, para realizar sus

pagos con descuento. Esto evitará que se inicien procedimientos coactivos en propiedades que aún

mantienen adeudos desde el 2018 hasta el 2023.

Se informa que a través de TesoCel: 782 106 77 07, las personas pueden enviar mensajes de WhatsApp

para consultar sus adeudos. Además, se pone a disposición de la población el correo electrónico

TesoMail: [email protected] y el TesoTel: 82-6-34-50 (Extensión 204).

Cabe mencionar, se cuenta con la opción de realizar pagos en línea, por transferencia o directamente

en las oficinas del Palacio Administrativo, donde se aceptan pagos en efectivo, con tarjetas de crédito

o débito, así como con cheque certificado.

Para aquellos que prefieran realizar sus pagos directamente en las ventanillas, se recomienda a la

población llegar temprano, a partir de las 8:00 am, para evitar largas filas cerca del horario de cierre

de las oficinas.