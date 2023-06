Arranca Samuel García obras del Estadio Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda inauguró la primera edición del foro mundial de electromovilidad America´s Mobility of the Future que se llevará a cabo del 6 al 7 de junio en Cintermex.

Tras realizar un recorrido por la exposición acompañado de funcionarios estatales, federales y municipales, y personal de empresas especializadas en movilidad y electromovilidad; el Mandatario estatal cortó el listón inaugural y dictó la conferencia Magistral “Mobility of the future: what are goverments doing?”.

El Gobernador Samuel García dijo que America’s’ Mobility of the Future consolida a Nuevo León como hub mundial de la electromovilidad.

“Nuevo León hoy en día es primer lugar en muchos índices a nivel regional, primer lugar en empleo, en inversión extranjera directa, en calidad de vida, pero hay un referente que estoy seguro que ya somos y nos convertiremos en el primer lugar mundial, en un hub de electromovilidad que muy bien integrado con América del Norte es apenas el despegue del gran estado de Nuevo León”, expresó García Sepúlveda. “Por eso el mejor imán, el mejor magneto por gravedad que Nuevo León le pueda ofrecer al mundo es lo que estamos haciendo hoy en este evento, constituir un hub mundial de electromovilidad no sólo en carros, sino también en transporte público, en camión de carga, camión de pasajeros, vagones, trenes y todo lo relacionado a esta gran industria”, añadió.

En su mensaje el Gobernador destacó que un indicador económico más que ha rebasado esta administración estatal es el de la inversión extranjera directa.

García Sepúlveda precisó que durante todo el sexenio anterior se captaron 13 billones de dólares; mientras que en lo que va del actual Gobierno se han recibido 20 billones de dólares de IED.

“20 billones de dólares traducido al español son 400 mil millones de pesos de inversión y capital privado que llegan a instalarse a un solo Estado que es el 4 por ciento del país en territorio. 400 mil millones de pesos para mejorar el empleo, las prestaciones, la calidad de vida, y es tres veces el equivalente al presupuesto del Estado de Nuevo León que hoy asciende a 140 mil millones”, detalló.

Por su parte, Bernd Rohde, CEO de Italian German Exhibition Company México dijo que, en los últimos meses, Nuevo León se ha puesto en la mira internacional y ha dado pasos agigantados para convertirse en un hub mundial de la electromovilidad del futuro.

“Nuevo León está acelerando el paso para convertirse en un referente en Norteamérica de cómo construir esquemas más sustentables, eficientes, seguros, inteligentes e incluyentes para trasladarnos”, indicó.

Además, Rohde aseguró que la movilidad del futuro, estrechamente asociada a la industria 4.0, abrirá nuevas oportunidades de negocio que se traducirán en inversiones y empleos.

En la primera edición de America´s Mobility of the Future, en paralelo al Congreso Proveedor Automotriz, 30 empresas mostrarán los últimos avances tecnológicos en electromovilidad, transportación inteligente, vehículos de energía renovable, infraestructura y logística sustentable ante más de 1,500 compradores profesionales en un piso de exhibición de 700 metros cuadrados.

Con el objetivo de incentivar el intercambio tecnológico y la generación de conocimientos, America´s Mobility of the Future contará con un amplio programa de conferencias y paneles de discusión en el que expertos nacionales e internacionales conversarán sobre infraestructura de carga y mejora de caminos, movilidad de última milla, conducción autónoma, digitalización, redes carreteras interconectadas y ciudades inteligentes.

Acompañaron al Gobernador en la ceremonia de inauguración Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey; Bernd Rohde, CEO de Italian German Exhibition Company México; César Jiménez Flores, presidente de Ternium México y presidente del Consejo Rector de Nuevo León 4.0 y Ramiro Montero, presidente del Consejo del Clúster Automotriz de Nuevo León.

Además, en la apertura de este foro y showroom también estuvieron presentes el secretario de Economía estatal, Iván Rivas Rodríguez; Emanuel Loo, subsecretario de Inversión; Christopher Skeete, ministro delegado de Economía del Gobierno de Quebec; Alejandro Malagón, secretario general de la CONCAMIN; Horacio Chávez, director general de Kia México; Marco Cosío, vicepresidente ejecutivo de Smart Infraestructure de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.

