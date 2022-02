Recuerda Zaldívar presiones en el gobierno de Calderón en el caso de la Guardería ABC para proteger a familia de Margarita Zavala

México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, denunció que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, recibió presión para modificar el proyecto de sentencia sobre el caso de la Guardería ABC con el fin de proteger a Margarita Zavala y su familia.

«Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente (Felipe Calderón), para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, señaló.

Foto: Expresidente Felipe Calderón Hinojosa, protegió a la familia de su esposa Margarita Zavala.

El Presidente de la SCJN, durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, en la Escuela Federal de Formación Judicial , Zaldívar aseguró que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó en su oficina para presionarlo a fin de que cambiara el proyecto de sentencia, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala.

Foto: 49 niños murieron en el incendio y más de 100 resultaron heridos.

“Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas (…) el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’”, recordó Zaldívar, quien en ese momento le respondió al presidente que había postulado a un ministro, no a un secretario de estado, por lo que no acataría la orden».

Foto: La Silla Rota. Guardería ABC tras el incendio.

Mencionó que la documentación presentada fue bien recibida el primer día, pero de inmediato se inició una “Operación de Estado” para denostar el proyecto, atacar a Zaldívar y para afirmar que el proyecto fue realizado por la abogada Ana Laura Magaloni Kerpel.

El único lado correcto de la historia es el de los derechos de todas las personas sobre todo de los que menos tienen, de todos aquellos que no tienen voz y las y los jueces constitucionales les damos voz con nuestras sentencias: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL

Comentó que sin importar que “tumbaron” su postulado, se dijo orgulloso de aquel momento, pues “ganaron la votación, hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate ni ganaron el juicio de la historia”, sentenció.

Zaldívar también aclaró que el caso de la Guardería ABC ha sido, hasta ahora, el que más le ha conmovido desde que se convirtió en ministro, pues la experiencia de hablar con las familias de las víctimas fue muy fuerte y aún la sigue recordando.

“Hay mayorías vergonzosas y hay minorías que honran, hay votaciones que se pierden, pero hay debates que se ganan, y lo importante es tratar de estar siempre del lado correcto de la historia, y para mí el único lado correcto de la historia es el de los derechos de todas las personas”, agregó.

