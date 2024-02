Asesinato de buscadora de desaparecidos, Angelita Meraz León, no tiene relación con lo que ella hacía: AMLO

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó emprender acciones legales contra el periodista Tim Golden y contra el medio ProPública, tras la publicación de un reportaje en donde señala al tabasqueño por presuntamente recibir dinero del narcotráfico en su campaña presidencial del año 2006.

«No, no, no, no, es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más, que se transparente, porque tenían engañados a muchos personas”, indicó.

Un reportaje del portal ProPublica, publicado el pasado 31 de enero y con fuentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA), señaló que el Cártel de Sinaloa habría aportado dos millones de dólares a la fallida campaña de López Obrador en las elecciones de 2006, algo que el mandatario ha calificado desde entonces como una “calumnia”.

Foto: UniRadio Informa

La fuente familiarizada confirmó que el Departamento de Justicia estadounidense llevó a cabo una indagación hace 13 años que condujo bajo el “protocolo de manejo de investigaciones internacionales sensibles” y que acabó cerrando.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que el periodismo que realizaron Tim Golden, quien es dos veces ganador del Premio Pulitzer, y ProPública no es independiente.

“Lo que respondieron ahora demuestra que están vinculados al gobierno de EE.UU., que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes, y le hicieron caso, y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias, que reciben dinero del Gobierno”, indicó.

El mandatario mexicano criticó la respuesta que el medio estadounidense dio al explicar el reportaje, tras los señalamientos del mandatario mexicano a raíz de la publicación.

Foto: Infobae

“Lo más interesante de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes, esa es su misión y pagan a estos periodistas para hacer el trabajo sucio, nada más que aquí se toparon con pared”, argumentó. “Nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie, y por eso se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador, que estaba vinculado cuando fue corresponsal a Carlos Salinas, luego se fue y hasta ahora que regresa”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital