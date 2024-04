Aumenta precio del café, productores acusan falta de planta y fertilizante

Veracruz, Ver.- El costo del café va a la alza; sin embargo los productores acusan la falta de planta y fertilizantes debido a los nulos apoyos gubernamentales durante este sexenio.

Nicolás Cortés, líder de la Asociación Nacional de Productores de Café, mencionó que el valor de la bolsa de café aumentó de 183 a 215 dólares y se estima que continúe subiendo el aromático; el problema que presentan es la falta de planta y fertilizantes.

Tan solo Veracruz concentra 72 mil productores de café en la entidad; se estima que a nivel nacional se producen 2 millones de quintales de café.

«Está subiendo, estábamos en una etapa donde no era redituable para nosotros el precio del café, dado a que solamente sacamos 2 pesos libres de todos los costos por kilo de cereza, y no era redituable para nosotros ahorita va en aumento y ya podemos librar hasta 4 o 5 pesos por kilo, alguien que tenga una hectárea que saque 2 toneladas pues ya vamos hacia arriba. No es ahorita algo como para festejar, pero al menos sí va hacia arriba», expresó.