Aumentan atenciones de Bomberos Conurbados por golpe de calor

Boca del Río, Ver.- Aproximadamente 3 reporte diarios por golpe de calor se dan en el municipio de Boca del Río, mismos que son atendidos por el personal de Bomberos Conurbados.

El alcalde, Juan Manuel Unanue Abascal, solicitó a los ciudadanos extremar precauciones ante las altas temperaturas que azotan a la entidad veracruzana.

«Me estaba comentando el presidente de los Bomberos Conurbados que han tenido mucho reportes, alrededor de tres diarios que han atendido de manera directa, de tema de golpe de calor, ocasionados por esas temperaturas que tenemos. Entonces hacer las mismas recomendaciones, que la gente se cuide, la gente que no tenga que estar en el sol que no esté en el sol, que use ropa clara, que se hidrate, que no haga tanta actividad física en horas donde está muy fuerte el sol», dijo el alcalde.