Autoestima al 100; Sam Smith ama sus curvas, lo presume en foto

Reino Unido. – El miércoles, Sam Smith posó para una atrevida selfie sin camisa en el espejo y parecía tan seguro como siempre. Este es un gran logro para ellos, ya que una vez dijeron que sufrían serios problemas de imagen corporal.

Los pronombres ellos/ellos son utilizados por la cantante no binaria, de 30 años, que mostró con orgullo sus muchos tatuajes mientras posaba para fotografías en Nueva York.

Sam ha hablado abiertamente durante mucho tiempo sobre sus luchas con la confianza en su cuerpo. En una entrevista anterior, Sam dijo que habían comenzado a aprender a aceptar sus “curvas” después de revelar que solían pasar hambre “durante semanas” antes de las sesiones fotográficas.

Sam compartió la selfie sin camisa en sus historias de Instagram, así como en su feed de Instagram.

Sam hace alarde de su figura en la seductora foto mientras usa solo calcetines y un par de pantalones de mezclilla.

Sam muestra sus tatuajes, que incluyen un pájaro y un símbolo de igualdad, mientras posa con el brazo levantado. Las fotos surgieron tras los rumores de que Sam había empleado un “supervisor de diversidad gay” para asegurarse de que no se cometieron errores de uso de pronombres en los videos musicales.

El elenco y el equipo del video musical más reciente de Sam están “aterrorizados” de decir algo incorrecto porque el cantante también les dio un manifiesto de diversidad LGBTQ en el set y una hoja de información antes de que comenzara la filmación del proyecto.

Pero últimamente, sin importar quiénes sean, la habilidad musical de Smith habla por sí sola. Con su sencillo conjunto, “Unholy”, Sam Smith y Kim Petras hicieron historia al convertirse en los primeros músicos abiertamente no binarios y transgénero en encabezar la lista. Cartelera Hot 100.

Billboard confirmó el logro del dúo en Twitter, escribiendo: “@samsmith y @kimpetras son los primeros artistas públicamente no binarios y transgénero, respectivamente, en ganar una canción No. 1 en el #Hot100, gracias a ‘Unholy’”.

Tras su publicación el mes pasado, la audaz canción que describe una relación extramatrimonial llegó a lo más alto de las listas. Más de 29 millones de personas han visto el video musical que lo acompaña en YouTube.

La controvertida canción sobre la infidelidad en las relaciones estuvo cuatro semanas en lo más alto de las listas del Reino Unido, alcanzó su punto máximo en más de 100 países y fue remezclada por el dúo electrónico Disclosure. Es el noveno número uno de Sam, pero para la artista invitada Kim es notable ya que finalmente se ubicó en el top 40 después de años de soñar con eso.

La joven de 30 años ha estado haciendo música desde que era adolescente, aunque su primera canción, I Don’t Want It At All, y su primer álbum, Clarity, se publicaron en 2017 y 2019, respectivamente.

Con información de Celebrity Land